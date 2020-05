Ci sono quattro imprenditori siciliani tra le 63 persone arrestate questa mattina in Calabria nel blitz Waterfront. L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, è il seguito di quella denominata Cumbertazione che nel 2017 fece luce su una serie di appalti che sarebbe stata gestita, per interposta persona, dalla famiglia 'ndranghetista dei Piromalli . I domiciliari sono stati disposti per Francesco e Filippo Migliore , imprenditori di Cammarata, con il secondo che ha avuto anche un passato politico e per i cognati Alessio La Corte e Vito La Greca , di Santo Stefano Quisquina.

Al centro dell'indagini ci sono procedure di gara per un valore di oltre cento milioni di euro. I reati contestati a vario titolo dai magistrati sono di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture, truffa aggravate, abuso d’ufficio e corruzione. Il tutto con la pesante aggravante di avere agito nell'interesse dell'associazione mafiosa. Il gip ha disposto il sequestro di beni per il valore di 9,5 milioni di euro.

Secondo i magistrati, una cinquantina di imprese si sarebbe organizzata per orientare l'aggiudicazione delle gare d'appalto. Un mega-cartello ideato con l'intento di favorire le ditte di riferimento dei Piromalli. A prendere parte allo schema criminale, basato anche sull'utilizzo dei noli a freddo e dei subappalti, sarebbero state anche le imprese siciliane.