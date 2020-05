Un uomo è morto stamani dopo avere assistito a un incidente stradale che gli ha provocato un infarto. È accaduto a Pozzallo, nel Ragusano, dove un uomo è deceduto per un arresto cardiaco dopo essere intervenuto per soccorrere un ragazzo vittima di un incidente. L’episodio si è registrato intorno alle 10 di questa mattina in via Torino, all'angolo con via Luigi Sturzo, in pieno centro della città marinara.