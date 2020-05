Nuovo bollettino sull' emergenza Covid-19 in Sicilia . Nell'isola si registrano quattro nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati due, mentre sabato scorso per la prima volta dall'inizio dell'epidemia i laboratori non avevano trovato alcun positivo. In totale il numero dei contagi sale a 3427, ma sono solo 1433 le persone che fanno i conti con il virus .

Nuovo bollettino sull'emergenza Covid-19 in Sicilia. Nell'isola si registrano quattro nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati due, mentre sabato scorso per la prima volta dall'inizio dell'epidemia i laboratori non avevano trovato alcun positivo. In totale il numero dei contagi sale a 3427, ma sono solo 1433 le persone che fanno i conti con il virus.

Rispetto a ieri si registra anche anche un nuovo decesso. Il totale dei morti sale a 270. Ventitré, invece, le nuove guarigioni (1724 in totale). Negli ospedali ci sono 98 ricoverati per Covid-19, dei quali nove in terapia intensiva. In 1335 stanno affrontando l'isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 19 (4, 142, 11); Catania, 610 (30, 362, 98); Enna, 67 (5, 325, 29); Messina, 286 (30, 221, 56); Palermo, 341 (26, 201, 34); Ragusa, 28 (0, 62, 7); Siracusa, 30 (3, 189, 29); Trapani, 14 (0, 120, 5).