Giornata di sbarchi sulle coste agrigentine. Un'imbarcazione con a bordo 52 persone, partite dalla Libia, ha raggiunto autonomamente le coste di Linosa. Ad avvistare il natante al largo, alcuni residenti che usciti in mare hanno raggiunto l'imbarcazione per scortarla in sicurezza al porto. Sulla banchina ad attendere i migranti un gruppo di cittadini che ha portato pane, acqua e vestiti puliti.

Secondo le informazioni rilasciate da uno dei residenti, Salvatore Tuccio, le persone sbarcate sono provenienti da Bangladesh, Egitto, Gambia e Somalia. Nel pomeriggio, una motovedetta della guardia costiera ha scortato i migranti a Lampedusa dove sono stati condotti presso il centro d'accoglienza di contrada Imbriacola, adesso al collasso.

Ventisette invece i migranti soccorsi oggi al largo delle coste trapanesi nel corso di tre diversi interventi effettuati dalle autorità aeronavali del Roan di Palermo e comando operativo aeronavale di Pratica di Mare. Frattanto Alarm Phone ha ricevuto in queste ore una nuova richiesta di soccorso. Si tratta di un barcone con il motore in avaria con a bordo 78 persone, tra cui due donne e quattro bambini. Sul posto le Armed Force di Malta che stanno monitorando la situazione dall'alto. «Queste persone vanno salvate, non controllate da un aereo», ha twittato la ong.