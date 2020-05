Solo sei nuovi contagi e unidici persone in meno in ospedale . Sono i numeri dell'ultimo bollettino della Regione Siciliana in tema Covid-19 , nel giorno in cui la guardia di finanza ha arrestato il coordinatore del comitato tecnico-scientifico che da marzo lavora a stretto contatto con il governo Musumeci.

Solo sei nuovi contagi e unidici persone in meno in ospedale. Sono i numeri dell'ultimo bollettino della Regione Siciliana in tema Covid-19, nel giorno in cui la guardia di finanza ha arrestato il coordinatore del comitato tecnico-scientifico che da marzo lavora a stretto contatto con il governo Musumeci.

Rispetto a ieri in Sicilia si registrano sette nuove guarigioni. Adesso sono 1627 le persone che hanno superato l'infezione. Resta fermo a 268 il numero dei morti. In totale, invece, i contagi dall'inizio dell'epidemia sono 3417. Degli attuali 1522 positivi, sono 118 quelli in ospedale, dei quali undici in terapia intensiva. Per 1404 persone prosegue l'isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 43 (0 ricoverati, 97 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 51 (5, 110, 11); Catania, 627 (35, 339, 97); Enna, 67 (5, 325, 29); Messina, 291 (35, 215, 56); Palermo, 365 (31, 175, 34); Ragusa, 29 (1, 61, 7); Siracusa, 33 (6, 187, 28); Trapani, 16 (0, 118, 5).