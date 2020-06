«L'ansia per l'esame era meno forte dell' emozione di tornare a scuola ». Niente scritti, l'esame di Stato nell'anno del coronavirus è solo un maxi-orale multidisciplinare , della durata di circa un'ora, durante il quale ogni candidato espone il proprio elaborato. «Nonostante tutto, sono stato felice di poterlo fare di presenza , seduto di fronte alla commissione». Una cosa nient'affatto scontata dopo circa tre mesi di didattica a distanza per il lockdown per contenere la diffusione del contagio della pandemia da Covid-19 . Anche i maturandi siciliani si sono ritrovati davanti a una commissione composta da sei membri interni , scelti dai consigli di classe - che comprendono i docenti di italiano e delle materie delle seconde prove previste per ciascun indirizzo - e a un presidente esterno .

«Credo che la mia notte prima degli esami non sia stata poi così diversa da quella di ogni altro aspirante maturato», racconta a MeridioNews Sergio mentre ripassa gli appunti di Meccanica nel cortile dell'istituto tecnico professionale Majorana-Meucci di Acireale, nel Catanese. Sul pavimento d'ingresso della scuola ci sono adesivi che indicano la distanza da mantenere e segnano il percorso per entrare nell’aula dove si svolgeranno gli esami. Davanti alla porta c'è il gel igienizzante per le mani, in classe professori e studenti devono mantenere due metri di distanza. «Per ogni studente è ammesso un solo accompagnatore - spiega Giovanni Messina, il docente che è responsabile per la sicurezza - Tutti devono compilare un’autocertificazione dove affermano di non avere avuto febbre o contatti con possibili contagi».

«L’esame online avrebbe fatto perdere valore allo studio e al rapporto che abbiamo instaurato coi professori in questi cinque anni - commentano alcuni giovani davanti al liceo scientifico Archimede di Acireale - Conoscere le modalità di esame solo un mese fa, però, ha creato confusione», lamentano. All'uscita del liceo linguistico Elio Vittorini di Lentini, nel Siracusano, è Emanuele a illustrare le cinque fasi del suo esame. «Per rompere il ghiaccio mi hanno fatto esporre l'elaborato che avevo preparato, poi è stata la volta di un'analisi di italiano, la terza fase - continua il ragazzo - erano i collegamenti tra le materie. Poi ho illustrato un progetto in Power point sull'alternanza scuola-lavoro. Durante l'ultima fase abbiamo parlato di cittadinanza e costituzione».

«Il mio esame è stato molto meglio di quanto mi aspettassi - racconta Alice Mancuso, studentessa del liceo linguistico Rosina Salvo di Trapani - I professori sono stati comprensivi. Prima di entrare in aula, mi era venuta l'ansia ma rivedere i docenti dopo quattro mesi - continua la ragazza - mi ha tranquillizzata al punto che non mi sono nemmeno sentita sotto esame. Ero a mio agio come durante una normale interrogazione. La cosa più difficile - fa notare Alice - è stato prepararsi in sole due settimane e ripassare tutto a distanza».

Nessuna ressa, niente folla davanti ai cancelli. Secondo le disposizioni, infatti, ogni studente deve arrivare a scuola nell’orario stabilito, senza ritardi o anticipi. «Questa notte non ho dormito - racconta fuori dal liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa Edoardo, 18 anni e il sogno di diventare medico - La paura principale era affrontare un esame diverso, mai fatto prima». Indossati guanti e mascherine e misurata la temperatura, Edoardo ha affrontato la sua prova di maturità. «La cosa più strana e anche brutta - continua il ragazzo - è stata non potere vivere questa esperienza insieme a tutti i miei compagni di classe. Un esame di Stato che, comunque, resterà nella storia e io potrò raccontare di averne fatto parte».