Otto positivi e 102 guariti nelle ultime 24 ore in Sicilia. Questo il bollettino della Regione siciliana di venerdì 15 maggio. Nell'isola restano quindi ancora 1.760 attualmente contagiate. Di queste 1.551 sono a casa (- 88 rispetto a ieri) e 209 sono ricoverate in ospedale (- sei rispetto a ieri), mentre continua a calare anche il numero di pazienti costretti in terapia intensiva. Sono undici in tutta la Sicilia, uno in meno di ieri.