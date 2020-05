Cinque arresti a San Cataldo in seguito a un'indagine dei carabinieri sul furto di gioielli in diverse abitazioni del centro del Nisseno. Si tratta di Andrea e Salvatore Raimondi, entrambi finiti in carcere, e di Marika Raimondi, Noemi Maria Pia Dioguardi e Maria Ausilia Bellomo, per le quali - la prima sorella, le altre due compagne dei Raimondi - il gip ha disposto i domiciliari.