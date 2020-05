Quarantesei nuove guarigioni. Questo il dato più importante che arriva dal bollettino giornaliero della Regione Siciliana in merito alla situazione Covid-19 nell'isola. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 12 contagi, ma il dato complessivo delle persone attualmente infette scende a 1854.

Nelle ultime 24 ore si è registrato un altro decesso. In totale, dall'inizio dell'epidemia, sono 263 le persone morte in seguito alle complicanze causate dal nuovo coronavirus. Guardando ai ricoveri risulta che al momento sono 215 le persone curate negli ospedali, 12 delle quali in terapia intensiva. Per 1639 prosegue l'isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 78 (9, 77, 11); Catania, 689 (55, 273, 95); Enna, 195 (23, 197, 29); Messina, 353 (57, 151, 54); Palermo, 377 (50, 138, 34); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 54 (16, 160, 27); Trapani, 22 (1, 112, 5).