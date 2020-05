«Stamane dobbiamo prendere atto di un'amara realtà: i lavori al viadotto Himera subiranno l'ennesimo rinvio di un altro mese e mezzo rispetto all'ultima data indicata dall'Anas per la consegna dell'opera, cioè luglio». Dopo il sopralluogo al cantiere lungo l'autostrada Catania-Palermo , l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone riversa tutta la sua rabbia sul committente Anas e sull'impresa: «Dinanzi ai continui ritardi sulla costruzione di meno di 300 metri di autostrada , un cantiere diventato un'agonia lunga cinque anni, le date e le promesse lasciano il tempo che trovano. Oggi chiediamo al Ministero delle Infrastrutture di intervenire una volta per tutte: si rescinda il contratto con l'impresa appaltatrice e si sollevi l'Anas dalla responsabilità dell'opera».

«Stamane dobbiamo prendere atto di un'amara realtà: i lavori al viadotto Himera subiranno l'ennesimo rinvio di un altro mese e mezzo rispetto all'ultima data indicata dall'Anas per la consegna dell'opera, cioè luglio». Dopo il sopralluogo al cantiere lungo l'autostrada Catania-Palermo, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone riversa tutta la sua rabbia sul committente Anas e sull'impresa: «Dinanzi ai continui ritardi sulla costruzione di meno di 300 metri di autostrada, un cantiere diventato un'agonia lunga cinque anni, le date e le promesse lasciano il tempo che trovano. Oggi chiediamo al Ministero delle Infrastrutture di intervenire una volta per tutte: si rescinda il contratto con l'impresa appaltatrice e si sollevi l'Anas dalla responsabilità dell'opera».



Il viadotto Himera è stato investito da una frana nell'aprile del 2015. Sono passati cinque anni e le date di fine lavori sono slittate sempre più avanti. Ci sono voluti sette mesi per realizzare la bretella in grado di evitare di salire e scendere dalle Madonie per viaggiare tra Catania e Palermo. Ma ancora la chiusura della ferita lungo la A19 non si vede. Adesso la data di consegna slitta a fine estate, perché mancherebbero i supporti su cui poggiare l'impalcato, che devono arrivare da Genova.



«Ai ritardi dovuti all'emergenza coronavirus - spiega l'assessore Falcone - su cui siamo stati naturalmente comprensivi, si sommano ulteriori rallentamenti che trovano giustificazione solo nell'incapacità di Anas a far rispettare tempi e scadenze. Il Ministero delle Infrastrutture, adesso, è chiamato a sanare la ferita di un'Italia a due velocità sul piano infrastrutturale. Chiediamo - conclude - che l'impresa e l'Anas lascino il viadotto Himera e che il ministro Paola De Micheli affidi alla Regione il commissariamento dell'opera con poteri sul modello attuato a Genova per il ponte Morandi».