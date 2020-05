Scende il numero - adesso è di 2062 - delle persone che attualmente hanno il Covid-19 in Sicilia . L'ultimo bollettino diffuso della Regione Siciliana conferma le buone notizie dell'ultimo periodo, anche se l'attesa resta rivolta ai dati che fotograferanno l'inizio della fase due e per i quali bisognerà attendere ancora un paio di settimane.

Scende il numero - adesso è di 2062 - delle persone che attualmente hanno il Covid-19 in Sicilia. L'ultimo bollettino diffuso della Regione Siciliana conferma le buone notizie dell'ultimo periodo, anche se l'attesa resta rivolta ai dati che fotograferanno l'inizio della fase due e per i quali bisognerà attendere ancora un paio di settimane.

Rispetto a ieri in Sicilia si registra un decesso (257 in totale dall'inizio dell'epidemia) e 18 guarigioni. Il totale dei contagi - 12 i positivi nelle ultime 24 ore - è aggiornato a 3339. Sul fronte dei ricoveri sono 287 le persone ricoverate, sempre 16 quelle in terapia intensiva. Per 1775 contagiati continua l'isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 98 (15, 53, 11); Catania, 698 (64, 254, 94); Enna, 246 (58, 146, 29); Messina, 354 (64, 151, 52); Palermo, 386 (57, 127, 31); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 109 (23, 103, 27); Trapani, 67 (2, 67, 5).