Continuano i ritrovamenti di ordigni rudimentali a Siracusa. L'ultimo caso riguarda una bomba carta, dal potenziale elevato, che ieri sera è stata individuata a ridosso di un muro lungo via Filisto, nella zona nord della città. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine l'ordigno non era innescato. Particolare che aprirebbe la pista di un possibile avvertimento, anche se al momento non si conosce il destinatario del messaggio. Sul posto si è recata una squadra di artificieri a cui è stato affidato il compito di fare brillare la bomba.

Sul caso stanno lavorando gli agenti della Squadra mobile coordinati dalla procura aretusea. Attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona gli agenti proveranno a identificare chi ha lasciato la bomba. I primi interrogatori, secondo quanto si apprende in queste ore, hanno riguardato alcuni residenti della zona. L'obiettivo è capire se possa esserci un legame con il ritrovamento, la settima scorsa, di un ordigno in via Pietro Novelli.

Quest'ultima arteria è la stessa in cui, la notte del 17 dicembre dello scorso anno, era stata fatta esplodere una bomba davanti alla pizzeria Ali Leonard. Venti giorni dopo - gennaio 2020 - stessa tipologia di ordigno in via Monsignor Carabelli, davanti un centro scommesse. L'obiettivo di investigatori e procura è quello di evitare un pericoloso ritorno al passato, come già avvenuto circa due anni fa.