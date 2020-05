Non si può negare che attualmente il mondo giri alla velocità della luce. Tra lavoro, famiglia, amici e i mille impegni che riempiono le nostre giornate, è sempre più difficile trovare un momento di relax ma anche avere uno stato di calma tale da garantire un riposo sereno. La ricerca di un equilbrio psico-fisico ideale è spesso un tema sottovalutato, ma non sono pochi gli studi scientifici che mettono in correlazione gli alti livelli di stress con l’insorgenza di stati depressivi.

È se è vero che ognuno ha il proprio modo per rilassarsi, ce n'è uno che si è rivelato particolarmente efficace: è l’utilizzo dell’olio ad alto contenuto di CBD, acquistabile in molte piattaforme di e-commerce come Justbob, dove puoi trovare oli al CBD di alta qualità. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e perché questo prodotto ha avuto una così immediata diffusione e un così grande successo.

Come si ottiene l’olio

I metodi di estrazione della sostanza oleosa con un alto contenuto di CBD dai semi di cannabis oppure dalle infiorescenze sono molteplici. Ciò che si ricava dalla pianta viene diluito con degli oli (solitamente di cocco o extravergine di oliva) per rendere il sapore più gradevole. Allo stato naturale, l’olio estratto ricorda quello del fieno, che può non piacere a tutti, mentre con la miscelazione si ottiene un prodotto accessibile a un pubblico più vasto e diversificato.

L’olio si ottiene principalmente attraverso tre procedimenti: con l’utilizzo di CO2 supercritica, attraverso la spremitura a freddo e infine facendo passare l’olio che serve per la diluizione nelle infiorescenze.

Sia con il metodo della CO2 supercritica che con l’utilizzo dell’olio, l’estratto si ricava dalle infiorescenze della canapa. Nel primo viene utilizzata l’anidride carbonica ad alte pressioni, mentre il secondo metodo sfrutta una proprietà delle sostanze lipidiche ricche di CBD della cannabis, cioè la loro forza attrattiva nei confronti di altri lipidi, grazie alla quale i due oli si fondono insieme.

La spremitura a freddo è invece un processo che riguarda i semi di cannabis, che non sono solo estremamente ricchi di CBD (e non di THC), ma anche di principi nutritivi fondamentali per l’uomo come proteine, sali minerali e Omega-3.

Gli oli che si ricavano sono quindi ricchi di tutte le sostanze che sono contenute nei semi e nelle infiorescenze e in particolare di CBD, che è presente in grandi concentrazioni in entrambi gli elementi della pianta di cannabis. La varietà di marijuana da cui si ricava l’estratto ad alto contenuto di CBD contiene nelle infiorescenze una percentuale rilevante di questa sostanza, mentre solo tracce di THC, comunque al di sotto del limite legale dello 0,6% e quindi praticamente innocue.

I poteri segreti del CBD

Riconosciuti e apprezzati sin dall'antichità, i benefici che l’uomo può ricavare dal cannabidiolo (il nome per esteso del CBD) sono stati a lungo trascurati e ancora oggi sconosciuti da molti. Quando poi la scienza si è occupata nuovamente della materia è stato con piacevole sorpresa che si è visto che il CBD non ha gli effetti negativi e sballanti del THC e da sempre associati alla marijuana. Per questo in molti paesi, compresa l’Italia, i prodotti a base di cannabidiolo possono essere venduti lecitamente.

Dal momento in cui questa sostanza non dà assolutamente assuefazione e non ha rilevanti effetti collaterali, può tranquillamente essere assunta, attraverso i prodotti che la contengono, anche quotidianamente. Questo viene fatto molto di frequente per sfruttarne le proprietà rilassanti.

La sua azione sui recettori della serotonina e GABA assicura un effetto calmante molto efficace, che si articola in una doppia azione: da una parte la serotonina abbassa i livelli di stress, dall’altra i recettori GABA servono per favorire il rilassamento, sia mentale che dei muscoli. A riguardo possiamo infatti evidenziare come i prodotti ad alto contenuto di CBD siano utilizzati anche dagli atleti nei momenti di recupero, quando necessitano che i muscoli riposino prima di riprendere la fase di allenamento.

Per quanto riguarda invece l’azione sul sistema nervoso e cerebrale del CBD, sono sotto studio anche le sue proprietà antidepressive ed ansiolitiche. Se infatti si considera quanto detto all’inizio, cioè che alti livelli di stress aumentano le possibilità per il soggetto di cadere in depressione, si capisce come, abbassando stabilmente il livello di stress, si possano ottenere benefici a livello psicofisico. Allo stesso modo, il rilassamento sembra poter essere uno dei modi più efficaci per evitare stati d'ansia di ogni tipo. Tuttavia, poiché non vi sono ancora conferme ufficiali di questo modo d’uso, si consiglia sempre di consultare un medico quando si intenda trattare queste patologie con l’aiuto dl CBD, poiché esso non sostituisce, in ogni caso, la terapia farmacologica o quella psicoterapeutic,a ma semmai può costituire un supporto aggiuntivo.

Quel che ha determinato il successo dei prodotti a base di CBD sono allora siano gli effetti benefici che spaziano dalla mente al corpo, sia la naturalezza e genuinità dei prodotti. Come abbiamo visto, infatti, vengono generalmente utilizzati metodi che mantengono le proprietà della pianta, aggiungendo solo altri composti naturali come olio di cocco e olio extravergine di oliva. Nella scelta del rivenditore è bene quindi controllare che le sostanze contenute in semi e infiorescenze non vengano alterate, ma che siano rispettate la naturalezza e ricchezza delle materie prime. Solo in questo modo si può godere dei benefici del CBD, senza che se ne perdano le proprietà originarie.

