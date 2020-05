Forse un atto di pura crudeltà . A Priolo Gargallo , un 69enne è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali. Nello specifico il pensionato sarebbe il conducente dell'automobile a cui, ieri pomeriggio, è stato legato per le zampe anteriori un cane randagio. La vettura lo avrebbe trascinato lungo una strada di campagna.

A segnalare quanto stava accadendo è stato un giovane. I carabinieri giunti sul posto hanno rintracciato l'uomo, mentre per il cane non c'è stato nulla da fare. Portato in caserma, il 69enne non ha detto nulla. E il sospetto che possa essersi trattato di un gesto sconsiderato fine a se stesso.