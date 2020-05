L’isolamento da Covid-19 potrebbe apparire difficile da un punto di vista emotivo per i bambini in età prescolare . Sono loro ad avere meno occasioni per potersi confrontare con i propri pari , differentemente da quelli più grandi che hanno modo di rapportarsi con insegnanti e compagni di classe: possono, pertanto, risentire maggiormente del peso dell’emergenza coronavirus .

L’isolamento da Covid-19 potrebbe apparire difficile da un punto di vista emotivo per i bambini in età prescolare. Sono loro ad avere meno occasioni per potersi confrontare con i propri pari, differentemente da quelli più grandi che hanno modo di rapportarsi con insegnanti e compagni di classe: possono, pertanto, risentire maggiormente del peso dell’emergenza coronavirus.

I piccini, improntati al pensiero concreto non hanno facile accesso all'astrazione necessaria per prendere in considerazione la prospettiva futura. La loro realtà del momento è la carenza di contatti sociali: il problema principale per i bambini in questo periodo è, infatti, non potere trascorrere del tempo con persone esterne al nucleo familiare ristretto. In aggiunta, i bimbi risentono molto delle emozioni dei genitori: percepiscono, anche dalle espressioni facciali e dai toni di voce, le tensioni e le preoccupazioni che li circondano.

Sin dai primi momenti della loro vita gli esseri umani sono immersi in un campo sociale e ne percepiscono l’atmosfera. Per quanto i genitori cerchino di fare del proprio meglio, il bambino assorbe tutto come una spugna. È per questo che risulta importante fornire spiegazioni ai bambini utilizzando parole facilmente comprensibili, semplici e chiare. Il dialogo emotivo, composto dallo scambio di segnali facciali, affettivi e gestuali, è fondamentale per strutturare un ambiente accogliente e sicuro, presupposto basilare per uno sviluppo sano.

È importante che il genitore accolga e promuova, ancor più durante quest’emergenza da Covid-19, le espressioni emotive dei figli: è bene che i bambini possano dire chiaramente “sono triste” oppure “ho paura”; così facendo si consente loro di potere avere uno spazio di elaborazione ed eventuali spiegazioni per far fronte ai propri vissuti emotivi. Alcuni genitori, nell'intento di proteggere i figli, non esplicitano i propri stati d’animo; così facendo inficiano maggiormente il senso di sicurezza vissuto dalla prole. Quando i genitori condividono i propri stati emotivi i bambini percepiscono maggiore serenità.

Strategie

- Raccontare la verità in modo semplice e pacato

- Dare l’opportunità ai bambini di avere relazioni con gli altri, utilizzando le videochiamate

- Spiegare cosa sta avvenendo ora facendo riferimento a eventi similari da loro conosciuti. Per esempio: «Dobbiamo stare casa perché ci sono delle persone ammalate. Ti ricordi quando il cuginetto aveva la febbre e non potevate stare insieme?»

- Accedere al mondo interno del bambino chiedendogli di disegnare il virus per capire come se lo rappresentano

- Mantenere le abitudini: effettuare i pasti a orario regolare e avere attività da svolgere bene organizzate concorre a costruire un ambiente sicuro. Per i bambini piccoli le routine sono rassicuranti: sapere prima quello che si farà rappresenta un segnale di sicurezza e di controllo. Può essere confortante creare nuove abitudini di contatto, come una chiamata ai nonni prima di cena o prima di andare a dormire

- Assegnare dei compitini ai bambini li tiene impegnati e consente loro di sperimentare cicli di soddisfazione (coadiuvandoli quando necessario).

Cosa fare

- Trasmettere protezione e affetto prendendosi cura dei bambini

- Trasmettere sicurezza e fiducia comunicando che si sta lavorando per risolvere l’emergenza e tornare alla normalità

- Immaginare il futuro programmando anche con i bambini quello che si farà dopo

- Non trascurare l’attività fisica, ricordandosi che muoversi è un bisogno di tutti e ancora di più dei più piccoli. Il miglior movimento è quello che si realizza all'aperto

- Filtrare le eventuali informazioni che possano racchiudere aspetti inquietanti

- Evitare espressioni esageratamente preoccupanti e prefigurare scenari risolvibili. Per esempio: alla frase «non andiamo dalla zia perché se no si ammala» preferire «per ora non andiamo dalla zia ma la rivedremo presto».

Dott.ssa Antonietta Germanotta

Psicologa e psicoterapeuta familiare - Psicotraumatologa EMDR

Sito web - Pagina Facebook