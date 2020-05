Sette nuovi contagi rispetto a ieri portano a 3.288 il numero totale delle persone risultate positive sull'Isola dall'inizio dei controlli. Ad essere attualmente contagiate sono 2.127 persone (74 in meno rispetto alla giornata di ieri). Ottanta in più i guariti di oggi (910 in totale dall'inizio della pandemia sull'Isola) e una sola persona deceduta (che porta il numero complessivo a 251).

È questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi, in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Degli attuali 2.127 positivi, 370 pazienti (-14) sono ricoverati - di cui 21 in Terapia intensiva (-4) - mentre 1.757 (-60) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 99 (16, 52, 11); Catania, 694 (82, 243, 90); Enna, 288 (114, 104, 29); Messina, 362 (71, 138, 52); Palermo, 396 (58, 96, 31); Ragusa, 37 (3, 50, 7); Siracusa, 111 (36, 99, 25); Trapani, 71 (4, 63, 5).