Una passeggiata in riva al mare insieme ai genitori si è trasformata in un’avventura da raccontare ai compagni di classe, anche se in videochat. Nicolò, sei anni, ieri ha salvato una tartaruga Caretta Caretta, nel litorale di Ponente a Milazzo.

Il bambino ha visto la tartaruga in difficoltà proprio sulla spiaggia. «Aveva la pinna pettorale incagliata in una busta di plastica», spiega il biologo marino Carmelo Isgrò che è stato avvertito del ritrovamento da Andrea La Maestra e Alessandra Bella, genitori del piccolo Nicolò che l’ha liberata e portata a terra per le cure.

«Una bella storia a lieto fine, dopo i tre esemplari trovati morti nel weekend - prosegue -. Nicolò potrà raccontare ai suoi amici di scuola. Ringrazio la guardia costiera di Milazzo che è prontamente intervenuta in supporto». A documentare il lieto epilogo è stato lo stesso Isgrò che ha pubblicato le foto della bell’avventura sul suo profilo Facebook. «Si tratta di un esemplare con carapace di 27 centimetri per 26 - conclude - che potrà adesso tornare in mare».