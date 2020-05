Il 12 aprile scorso, 18 persone hanno violato del disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 pur di accompagnare nel suo ultimo viaggio la salma di Rosario Sparacio, fratello del più noto ex boss Luigi e attuale collaboratore di giustizia. Per tutti è scattata la denuncia e nei confronti di due di loro gli atti d’indagine sono stati trasmessi dagli investigatori della Squadra mobile alla Procura per le opportune valutazioni.