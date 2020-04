Un'altra giornata con una crescita moderata dei contagi in Sicilia. Sono 30 i casi positivi registrati nell'isola nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 3085 il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Al bollettino di ieri si aggiungono tre decessi e 16 guarigioni, numeri che aggiornano il bilancio complessivo delle due voci a 231 morti e 731 pazienti guariti.

Sul fronte dei ricoveri, al momento sono 475 le persone che si trovano in ospedale. Leggero aumento del numero di letti occupati in terapia intensiva: oggi sono 35, due in più rispetto a ieri. Per 1648, invece, prosegue l'isolamento domiciliare (19 in più rispetto a ieri).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 67 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 116 (15, 21, 11); Catania, 663 (108, 218, 80); Enna, 300 (128, 74, 28); Messina, 376 (93, 109, 48); Palermo, 344 (67, 89, 28); Ragusa, 54 (6, 29, 6); Siracusa, 111 (52, 86, 24); Trapani, 92 (6, 40, 5).