Cinque morti e 43 positivi in più . E 26 ricoverati in meno. Questi i numeri delle ultime 24 ore del contagio in Sicilia. Da ieri nell'isola sono stati effettuati 3.418 tamponi. In totale i test dall'inizio del contagio sono stati 62.150. I contagiati totali sono 2.926 (43 in più di ieri).

Tolti i guariti, 412 (24 in più di ieri) e i morti, 213 (cinque in più), rimangono attualmente positivi 2.301 persone (+14). La provincia di Catania è quella che registra la crescita maggiore, con 11 attuali positivi in più. Numeri comunque molto al di sotto degli aumenti di qualche settimana fa. Così divise per provincia: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 119 (17, 16, 10); Catania, 706 (96, 123, 76); Enna, 321 (160, 40, 25); Messina, 397 (103, 78, 44); Palermo, 358 (68, 48, 27); Ragusa, 62 (4, 6, 6); Siracusa, 97 (56, 81, 19); Trapani, 112 (6, 18, 5).

Ricoverati in ospedale ci sono ancora 510 pazienti, in calo di 25 unità rispetto a ieri. Di questi 34 sono interapia intensiva. E anche questo numero è in calo: -1 nelle ultime 24 ore. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile. In isolamento domiciliare restano 1.791 positivi.