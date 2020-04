Aumento del numero dei contagi sulla singola giornata in Sicilia rispetto a ieri. Il dato emerge dal bollettino della Regione Siciliana, diffuso da pochi minuti e inviato anche all'Unità di crisi nazionale. Sono 76 i nuovi positivi nell'isola, anche se va detto che a cresce è stato anche il numero dei tamponi processati.

Dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, le infezioni in Sicilia sono 2835. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri tre decessi, a oggi quindi il numero dei morti per il nuovo coronavirus sono 207. Sale in misura maggiore anche il dato sui guarigioni: 24 rispetto a ieri e 370 in totale.

Sul fronte dei ricoveri sono 551 i pazienti nelle strutture sanitarie dell'isola, 14 in meno rispetto a ieri. Cala di due unità anche il numero dei letti occupati in terapia intensiva, a oggi sono 37. Per 1708 persone, invece, prosegue l'isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (16, 15, 10); Catania, 664 (99, 114, 73); Enna, 319 (172, 33, 25); Messina, 412 (123, 59, 42); Palermo, 349 (70, 46, 27); Ragusa, 58 (4, 6, 6); Siracusa, 103 (60, 77, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).