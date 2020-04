Si allenta leggermente la presa anche in Sicilia su alcuni divieti. Il presidente della Regione Nello Musumeci anticipa i contenuti di una nuova ordinanza che sarà pubblicata nelle prossime ore. Ma chi si aspettava maggiori concessioni alle libertà personali rimarrà deluso.

«Mantengo la promessa per una leggera e graduale apertura - dice il governatore - Consentiamo l'attività motoria, la corsetta, purché presso la propria abitazione. Ai disabili con accompagnatore consentiamo una breve passeggiata sempre nei pressi dell'abitazione». Via libera «alla consegna a domicilio dei generi alimentari anche nei festivi». Restrizioni che erano state introdotte dallo stesso Musumeci nelle settimane passate, con provvedimenti più stringenti rispetto a quelli in vigore a livello nazionale.

Viene consentita anche «la cura dell'orto, del podere e la manutenzione delle campagne per creare i viali taglia fuoco in vista della stagione degli incendi». Così come già avvenuto in Liguria nei giorni scorsi, si dà la possibilità «agli stabilimenti balneari di potersi organizzare con la manutenzione, l'allestimento delle cabine e la pulizia della sabbia».

Invariata l'ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia, «per ora è bene che si vada avanti così - sottolinea Musumeci - aggiungiamo solo una corsa in più sullo Stretto di Messina: da quattro a cinque, per evitare disagi a pendolari e personale sanitario. È un atto di fiducia al popolo siciliano - conclude - che ha mostrato grande senso di responsabilità al netto di qualche pattuglia di incoscienti».