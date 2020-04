Sei nuovi morti, 47 positivi e un ricoverato in più. Sono i numeri dell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione siciliana sullo stato del contagio da Covid-19 nell'isola. Dati che confermano il trend stabilizzato negli ultimi dieci giorni: una crescita di positivi ormai lenta. Anche se rimangono tempi lunghi per avere i risultati dei tamponi , con migliaia di persone ancora in attesa dopo essere state sottoposte al test. Solo nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati (ma non processati) 2.543.

Sei nuovi morti, 47 positivi e un ricoverato in più. Sono i numeri dell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione siciliana sullo stato del contagio da Covid-19 nell'isola. Dati che confermano il trend stabilizzato negli ultimi dieci giorni: una crescita di positivi ormai lenta. Anche se rimangono tempi lunghi per avere i risultati dei tamponi, con migliaia di persone ancora in attesa dopo essere state sottoposte al test. Solo nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati (ma non processati) 2.543.

Sono in totale 2.672 le persone risultate contagiate in Sicilia dall'inizio dell'emergenza. Tolti i 305 guariti (nove in più di ieri) e i 196 morti (sei in più), i positivi rimangono positive 2.171. Così distribuiti per provincia: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (14, 15, 10); Catania, 612 (107, 78, 68); Enna, 311 (171, 29, 25); Messina, 389 (128, 52, 40); Palermo, 342 (74, 45, 25); Ragusa, 58 (4, 6, 5); Siracusa, 105 (63, 60, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

In ospedale ricoverati ci sono ancora 568 pazienti, uno in più di ieri, ma diminuiscono quelli in terapia intensiva: sono 42, quattro in meno nelle ultime 24 ore.