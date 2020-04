Crescita costante dei contagi in Sicilia . A confermarlo è il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Siciliana : sono 46 i nuovi casi positivi registrati nell'isola, ieri erano stati 44. Dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 2625 contagi sul territorio regionale. La cifra contempla sia il numero dei guariti - 296 in totale - che dei morti (190).

Crescita costante dei contagi in Sicilia. A confermarlo è il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Siciliana: sono 46 i nuovi casi positivi registrati nell'isola, ieri erano stati 44. Dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 2625 contagi sul territorio regionale. La cifra contempla sia il numero dei guariti - 296 in totale - che dei morti (190).

Nelle ultime 24 ore in Sicilia ci sono stati tre morti e 12 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, negli ospedali si trovano 567 pazienti Covid, dei quali 46 in terapia intensiva. Per 1572 persone, invece, continua la fase di isolamento domiciliare dopo essere risultate positive al virus.