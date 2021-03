Un argento olimpico, un bronzo mondiale e un oro agli Europei , e poi ancora i successi con l' Orizzonte Catania , in Italia e non solo. Quello di Rosaria Aiello è uno dei volti della sezione etnea della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) per la settimana nazionale per la prevenzione oncologica . L'evento, giunto quest'anno alla ventesima edizione, ha ancora una volta l'obiettivo di rimarcare quanto sia necessario prevenire adottando corretti stili di vita ma anche puntare alla diagnosi precoce .

Un argento olimpico, un bronzo mondiale e un oro agli Europei, e poi ancora i successi con l'Orizzonte Catania, in Italia e non solo. Quello di Rosaria Aiello è uno dei volti della sezione etnea della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) per la settimana nazionale per la prevenzione oncologica. L'evento, giunto quest'anno alla ventesima edizione, ha ancora una volta l'obiettivo di rimarcare quanto sia necessario prevenire adottando corretti stili di vita ma anche puntare alla diagnosi precoce.

«Seguire un'alimentazione sana è di fondamentale importanza così come praticare sport, non per forza agonistico», racconta Aiello. Centro boa dell'Orizzonte, la 31enne etnea da tanti anni rappresenta uno dei punti di forza della pallanuoto italiana. «Il mio amore per questo sport nasce a 13 anni. Dopo aver fatto nuoto - ricorda - volevo iniziare uno sport di squadra e mi sono appassionata alla pallanuoto seguendo mio fratello. Da lì è iniziata la mia carriera».

L'importanza di nutrirsi in maniera corretta è evidente per chi, come Aiello, è costantemente impegnata a livello agonistico. «Il mio consiglio è quello di avere una dieta variegata, senza eccessi o particolari privazioni, ma soprattutto bisogna farsi consigliare dagli esperti - sottolinea la sportiva -. Così facendo si consentirà all'organismo di dare il massimo, tanto nell'attività fisica quanto nella vita quotidiana».