Hanno aspettato che intascasse la seconda rata dei soldi pattuiti per arrestarlo. In carcere è finito Giuseppe Iuvara, 61enne medico siracusano attivo all'Asp di Ragusa, presidente della commissione invalidi. Il Nas dei carabinieri di Ragusa gli ha messo le manette in flagranza del reato di corruzione nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio. È accusato di aver concesso a un'anziana che non ne avrebbe avuto diritto una pensione di accompagnamento in cambio di 1.200 euro. Ai domiciliari sono finite due donne: T.S., la figlia dell'anziana che ha chiesto l'indennità e pagato il medico, e C.C., 61enne che ha fatto da tramite tra i due.