L’intera comunità di San Vito Lo Capo è scossa per la morte del diciannovenne Osvaldo Kenga, detto Aldo, di origini albanesi ma da anni residente nella frazione sanvitese di Makari.

Il giovane, che frequentava l’Istituto Alberghiero di Erice, ha accusato dei malori al torace, al collo ed alla testa questa mattina mentre si trovava in classe. La scuola ha subito allertato i genitori che lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni in un primo momento non destavano preoccupazione. Ma dopo essere stato sottoposto a una serie di controlli, e subito dopo un esame diagnostico il giovane è deceduto all’improvviso. Secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe trattato di una morte per cause naturali. Ma l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia.

Momenti di tensione si sono registrati tra i sanitari e i parenti del diciannovenne e si è reso necessario l’intervento della polizia. Nel pomeriggio nella camera mortuaria dell'ospedale si sono riuniti i compagni di scuola ed i docenti, scossi dall’improvvisa morte del giovane.