Antonello Montante è stato scarcerato. I legali dell'ex numero uno di Confindustria Sicilia hanno ottenuto l'alleggerimento della misura cautelare nei confronti dell'imprenditore di Serradifalco, che a maggio scorso è stato condannato a 14 anni in quanto ritenuto responsabile di essere al vertice di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Dossier su dossier, che Montante avrebbe sfruttato per fare pressioni sulle istituzioni. La Corte d'appello di Caltanissetta ha disposto l'obbligo di dimora ad Asti, città in cui ha sede una delle imprese di Montante.