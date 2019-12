Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione dei reati contestati: finisce così la tranche dell'inchiesta trasferita da Palermo a Catania sul presunto pilotaggio degli appalti della pubblicità e della comunicazione , riguardanti alcuni eventi di rilievo nazionale tenutisi in Sicilia tra il 2010 e il 2011.

Sentenza di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione dei reati contestati: finisce così la tranche dell'inchiesta trasferita da Palermo a Catania sul presunto pilotaggio degli appalti della pubblicità e della comunicazione, riguardanti alcuni eventi di rilievo nazionale tenutisi in Sicilia tra il 2010 e il 2011.

La decisione, riporta il Giornale di Sicilia, è del Gup Luigi Barone dopo la dichiarazione del pm Fabio Saponara dell'avvenuta prescrizione delle accuse contestate ai nove indagati, a vario titolo, per truffa, turbativa d' asta e turbata libertà degli incanti. Tra loro il presidente del Palermo calcio Dario Mirri, il pubblicitario Gaspare Alessi e il manager della comunicazione Faustino Giacchetto - già condannato in primo grado a Palermo, in altri due filoni della stessa vicenda ricorda il quotidiano - al quale era contestato un caso di corruzione che ha fatto radicare la competenza a Catania, ma anch'esso prescritto.

Gli altri indagati per cui è stata pronunciata la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione sono imprenditori e impiegati della Regione Siciliana.

(Fonte: ANSA)