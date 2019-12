Individuavano i motocicli da rubare, entravano nei cortili, se era il caso forzavano i cancelli e poi caricavano i mezzi su un furgone. Questa l'accusa rivolta dalla procura di Messina al 27enne, G.A.V., e al 28enne G.R., entrambi catanesi già noti alle forze dell'ordine. Il tribunale per loro ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di furto in abitazione.