Il racconto del 2019 in Sicilia in venti cartoline

Titoli in poche parole. Venti cartoline dalla Sicilia per raccontare un anno di notizie. Tragedie, inchieste e proteste in un'Isola che a volte sembra affondare sotto il peso della corruzione, della spazzatura o dei debiti. La redazione di MeridioNews ha scelto di cominciare con due dei volti simbolo di questo 2019 appena finito: l'assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa e lo scrittore Andrea Camilleri, entrambi scomparsi nel corso dell'anno, per ricordare a noi stessi e ai nostri lettori le vette altissime di bellezza che questa terra riesce a toccare.