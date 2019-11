Siracusa, in auto cocaina per migliaia di euro

Nella serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Siracusa, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Angelo Assenza (classe 1975) siracusano, operatore ecologico e con precedenti di polizia specifici.

Il 44enne, fermato per un controllo dai militari mentre stava percorrendo la via per Floridia, ha subito palesato un atteggiamento sospetto e insofferente, motivo che ha spinto i militari a procedere a un più approfondito controllo del mezzo, terminato con il rinvenimento di due involucri di plastica termosaldati contenenti circa 20 grammi di cocaina.

Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, sarebbe stato destinato probabilmente allo spaccio nella città di Siracusa e avrebbe consentito di guadagnare diverse migliaia di euro. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto in stato di arresto a disposizione dell’autorità giudiziaria.