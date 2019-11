Le ricerche dei migranti dispersi a largo di Lampedusa continuano solo con mezzi aerei. Troppo alte - fino a quattro metri - le onde e le condizioni meteo martine attorno all'isola sono in continuo peggioramento. Intanto la Guardia costiera - che è intervenuta venerdì pomeriggio per soccorrere il barchino di dieci metri che si è capovolto - diffonde le immagini del salvataggio di una bambina di meno di un anno . Strappata alla morte in mare grazie a un soccorritore altamento specializzato.

Le ricerche dei migranti dispersi a largo di Lampedusa continuano solo con mezzi aerei. Troppo alte - fino a quattro metri - le onde e le condizioni meteo martine attorno all'isola sono in continuo peggioramento. Intanto la Guardia costiera - che è intervenuta venerdì pomeriggio per soccorrere il barchino di dieci metri che si è capovolto - diffonde le immagini del salvataggio di una bambina di meno di un anno. Strappata alla morte in mare grazie a un soccorritore altamento specializzato.

Finora sono stati recuperati in mare i cadaveri di tre donne, mentre altri due corpi senza vita, sempre di donne, sono stati ritrovati a terra da personale della Guardia di finanza. A segnalare il barchino in difficoltà a un miglio da Lampedusa era stato un pescatore. Gli equipaggi delle motovedette hanno soccorso e recuperato 143 persone cadute in mare che sono state portate a Lampedusa. Ma ci sarebbero diversi dispersi. Due uomini si disperano per aver perso le rispettive moglie, due bambini tunisini continuano a cercare la mamma e il papà.

Oltre a due soccorritori marittimi Rescue Swimmer - personale altamente specializzato - nell’intento di salvare i naufraghi si è lanciato in mare anche il direttore di macchina della motovedetta CP 305 della Guardia Costiera. Nel frattempo gli equipaggi a bordo si sono prodigati con ogni mezzo disponibile lanciando in mare salvagenti anulari, cime galleggianti, parabordi e qualsiasi altra cosa potesse permettere ai naufraghi di aggrapparsi e salvarsi dall’annegamento certo. Tra i primi a essere soccorsi anche un ipovedente che, stante la sua condizione, ha subito attirato l’attenzione dei soccorritori che prontamente lo hanno portato a bordo di una delle motovedette impegnate nelle operazioni.