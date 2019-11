Dopo essere riuscito nel controverso miracolo di far volare le arance siciliane in Cina , Alibaba punta a trovare nuove aziende interessate a sbarcare nel mondo dell' e-commerce . Il colosso cinese, che comprende una lunga serie di piattaforme digitali specializzate per larga parte nel commercio di prodotti di ogni tipo, sbarca in Sicilia per una due giorni tra Palermo e Catania.

Al centro dell'evento, che sarà organizzato con Italings, società di Belpasso che è partner locale di Alibaba Group, ci saranno le numerose opportunità offerte dal web ad aziende e produttori di beni. «Verrà presentato l'intero ecosistema che compone Alibaba - commenta uno dei responsabili di Italings -. Per l'occasione arriverà in Sicilia Rodrigo Cipriani Foresio, il managing director della multinazionale per l'Europa meridionale».

L'appuntamento arriva a pochi giorni dalla diffusione dei dati sugli scambi commerciali con l'estero forniti da Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno. La Sicilia, nei primi sei mesi del 2019, ha registrato scambi per 4,3 miliardi di euro, dei quali oltre la metà legata a prodotti petroliferi e coke. La cifra fa dell'Isola la terza regione del Sud nell'export, ma, confrontata con lo stesso periodo dell'anno precedente, rappresenta una flessione del 17,3 per cento.

«Il Meridione tutto registra ancora un importante gap nell'import-export tramite le piattaforme digitali rispetto a quanto avviene da qualche tempo nelle regioni settentrionali - prosegue il responsabile di Italings -. Anche per questo i margini di crescita sono ampi, per chi vorrà approcciarsi a un nuovo modo di intendere le relazioni con gli altri Paesi».

Le possibilità ci sono per tutti: «Le piattaforme di Alibaba consentono di entrare in contatto con grossisti e distributori di tutte le tipologie di merci. Dall'agroalimentare al tessile, dal settore chimico e farmaceutico a quello siderurgico. Lo spazio - conclude il referente di Italings - c'è». Il primo appuntamento è previsto per domani, a Palermo, nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni; mercoledì, invece, si replica a Catania, al Palazzo della Cultura.