Il titolare di un esercizio commerciale che ospita, a Siracusa, postazioni internet utilizzate per le scommesse on line è stato denunciato dalla polizia.

I controlli hanno riguardato diversi internet point e sale giochi. Nel complesso sono state elevate multe per 200mila euro. Quattro le postazioni di gioco on line sequestrate, dopo essere risultate in uso anche a minorenni.