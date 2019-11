Inizio di settimana segnato dal maltempo in Sicilia. Le previsioni per lunedì parlano di piogge che dovrebbero intensificarsi con il passare delle ore, raggiungendo l'apice a partire dal pomeriggio su tutta l'isola. Per questo il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un bollettino in cui il livello di allerta è di preallarme, ovvero di colore arancione.