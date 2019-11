Il Trapani di mister Baldini rimanda ancora l’appuntamento con la seconda vittoria stagionale. Dopo le due sconfitte di fila contro Frosinone e Pordenone , i granata non vanno oltre il pari interno contro il Cosenza nello scontro diretto per la zona salvezza. Un risultato che lascia i siciliani ancora in fondo alla classifica, staccati proprio dai calabresi, adesso distanti cinque punti proprio come l’ultima posizione utile per la permanenza in serie B . E l’astinenza da vittorie così sale adesso a un mese e mezzo.

Dopo un’iniziale fase di studio, i calabresi trovano il gol alla prima vera e propria occasione: è il 6’ quando Pierini parte in contropiede, supera due avversari e batte Carnesecchi con un tocco di punta. I granata avevano cominciato bene, ma accusano il colpo e al 10’ Sciaudone prova la botta da fuori, bloccata da Carnesecchi. I siciliani provano a reagire e al 17’ trovano il pari: azione corale dei padroni di casa, servizio in verticale per Moscati che prova la conclusione trovando la deviazione di Idda che beffa Perina, 1-1. I granata adesso sono molto più propositivi e fanno girare palla, mentre i rossoblu si limitano a qualche ripartenza. Dieci minuti dopo, siciliani ancora pericolosi con Scaglia che prova a sorprendere Perina, palla alta. La squadra di Baldini spinge alla ricerca del gol sfiorato al 42’ con Pettinari che in rovesciata sfiora la rete dell’anno, ma Perina si salva in corner. Un minuto più tardi, però, il centravanti va a segno in tap-in sfruttando al meglio un colpo di testa di Scaglia. Prima del riposo, nel corso del recupero, Pierini fa 2-2: serie di rimpalli, la sfera arriva all’attaccante che con un pallonetto batte Carnesecchi. E così si va all’intervallo in parità.

Nessun cambio in avvio di ripresa e il Trapani prova a spingere sin dai primi minuti. Ospiti pericolosi al 54’ con Baez che salta due avversari ma la sua mira non è precisa e il pallone si perde sul fondo. Intanto Baldini inserisce Tulli e Aloi per Corapi e Colpani, ma ad affacciarsi in avanti sono ancora i calabresi con Kanoute, il cui tentativo è però troppo debole per impensierire Carnesecchi. Al 65’, il Trapani sfiora il gol con Scaglia, la cui botta col mancino supera Perina e si infrange sul palo. Dall’altra parte rossoblu pericolosi con Sciaudone, il cui destro finisce sul fondo. Al 72’, timide proteste dei granata: Pettinari finisce a terra in area, ma per l’arbitro è tutto regolare e si può continuare. Baldini mette dentro anche Luperini per Scaglia, ma il Cosenza sfiora di nuovo il gol all’86’ con una punizione di Baez, Carnesecchi respinge coi pugni. Finale pieno di nervosismo: battibecco tra Pagliarulo e Capela che vengono prima ammoniti e poi espulsi dal direttore di gara che concede inoltre sei minuti di recupero in cui si gioca davvero poco.

Il tabellino

Trapani (3-5-1-1): Carnesecchi; Scognamillo, Pagliarulo, Fornasier; Del Prete, Corapi (60' Tulli), Taugourdeau, Colpani (61' Aloi), Scaglia (75' Luperini); Moscati; Pettinari. A disp.: Dini, Stancampiano, Da Silva, Minelli, Cauz, Jakimovski, Candela, Canino, Biabiany. All. Baldini.

Cosenza (4-3-2-1): Perina; Bittante, Idda, Capela, Legittimo (66' D'Orazio); Sciaudone (81' Broh), Kanoutè, Bruccini; Pierini (74' Machach), Baez; Riviere. A disp.: Quintiero, Saracco, Corsi, Monaco, Greco, Trovato, Carretta, Litteri. All. Braglia.

Arbitro: Prontera di Bologna (Scatragli-Berti).

Marcatori: 6', 45' Pierini, 17' Moscati, 43' Pettinari

Note: Ammoniti: Del Prete, Colpani, Pagliarulo (T), Legittimo, Capela (C). Espulsi: al 90' Pagliarulo (T) e Capela (C) per reciproche scorrettezze.