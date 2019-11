Agivano di notte e riempivano cassette di ortaggi. Pomodori, zucchine e melanzane, per centinaia di chili. Da rubare e rivendere al mercato ortofrutticolo di Modica. L'indagine dei carabinieri, che oggi ha portato all'arresto di tre uomini, è scattata a gennaio di quest'anno dopo che a presentarsi davanti ai militari sono stati i titolari di diverse aziende agricole di Ispica per denunciare i furti.