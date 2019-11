Lo hanno trovato a casa con 16 chili di marijuana e 32 grammi di cocaina. Questo il motivo che ha portato all'arresto un 24enne incensurato messinese, che adesso è accusato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Il giovane vive nel rione San Giovannello. La droga si trovava in diverse buste di cellophane ma soprattutto in alcuni borsoni, custoditi per la maggior parte nella cantina dell'immobile. La marijuana, inoltre, veninva essiccata in loco, nello specifico all'interno di un'inercapedine dove erano state installate lampade a incandescenza.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, una piastra per il confezionamento sottovuoto e oltre duemila euro in contanti. Il 24enne è stato trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.