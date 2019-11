La polizia a Siracusa ha arrestato due giovani con l'accusa di avere rapinato due tabaccherie . Coinvolto anche un minorenne , affidato a una comunità. I fatti risalgono a settembre. Nel primo caso a essere presa di mira è stata una rivendita di via Piave, pochi giorni è toccato a un esercizio commerciale di via Torino. In carcere è finito Marian Sorin Curt , di 20 anni, mentre ai domiciliari con braccialetto elettronico il 21enne Kevin Perez .

La polizia a Siracusa ha arrestato due giovani con l'accusa di avere rapinato due tabaccherie. Coinvolto anche un minorenne, affidato a una comunità. I fatti risalgono a settembre. Nel primo caso a essere presa di mira è stata una rivendita di via Piave, pochi giorni è toccato a un esercizio commerciale di via Torino. In carcere è finito Marian Sorin Curt, di 20 anni, mentre ai domiciliari con braccialetto elettronico il 21enne Kevin Perez.

Il 4 settembre due persone con in testa il casco e armati di coltello avevano minacciato il titolare del negozio facendosi consegnare la somma di 2350 euro. Cinque giorni dopo, la scena si è ripetuta in un bar tabacchi: il bottino in quella occasione è stato di 5100 euro.

Curt, Perez e il minorenne però sono stati individuati grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza risalenti al giorno prima del colpo: le telecamere, infatti, hanno inquadrato la stessa auto usata per scappare dopo la rapina. Probabilmente la visita alla tabaccheria, nel corso della quale i tre hanno comprato soltanto una bottiglietta d'acqua, doveva servire da sopralluogo. Dalle indagini è emerso che la strategia era stata utilizzata anche prima del colpo in via Piave.