«Usciamo da questa solita gabbia di pareti e parole» . Così il cantautore modicano Andrea Iozzia invita metaforicamente chi lo ascolta a salire sulle Nuvole: canzone con cui è entrato nella rosa dei cantautori finalisti per il Sud Italia in gara a Sanremo rock, contest dedicato ai cantautori indipendenti. « Ero in viaggio con il mio gruppo Baciamo le mani - racconta a MeridioNews - e guardando le nuvole ho immaginato un amore profondo in senso lato, che va da padre in figlio o da fratello a fratello».

Ventinove anni, modicano, diplomato al liceo pedagogico-musicale. Ma, soprattutto, un background che include chitarra classica, violoncello e basso, studiati da autodidatta. E, come se non bastasse, tecnico del palco sia per le luci che per il suono. Andrea Iozzia nasce e vive - si fa per dire - a Modica, dove passa da un palco all'altro o da dove parte per una tournée. «A me piace la musica, purché sia suonata bene», racconta il cantautore. La sua carriera, infatti, inizia da violoncellista nel 2009 con il gruppo etereo-pop Veivecure, e prosegue nel 2012 da bassista con il sound ska dei Baciamo le mani, con cui firma un sodalizio che dura ancora oggi. «Avrei dovuto sostituire il bassista precedente solo per qualche concerto - spiega Iozzia - Ma dopo una settimana mi hanno comunicato che ero diventato un membro ufficiale del gruppo. Iniziammo così le prime tournée insieme, dall’Olanda al Belgio a Londra. E da allora non ci siamo più lasciati».

Poi, ancora, in tour con il cantastorie Davide di Rosolini. Per il giovane modicano una cosa non esclude l'altra nella musica. «Il mio habitat naturale è il rock degli anni Settanta, i Pink Floyd per fare un nome, insieme al blues. Ma non sono una persona che resta nella propria comfort zone. Mi piace avere sempre nuovi stimoli anche se non è facile passare da un genere all'altro, studiarne i fraseggi. È come cambiare casa in cui doversi riambientare». Né possono esistere pregiudizi, come dimostra la scelta di suonare strumenti a volte meno acclamati da chi sta sotto il palco. «Il basso è fondamentale per la ritmica, insieme alla batteria. Sono solo quattro corde, ma senza questo strumento nei pezzi si creerebbe un vuoto facilmente percepibile», aggiunge il musicista.

Ma non è finita, c’è ancora uno strumento nelle corde del modicano: la voce. Lo scorso febbraio è uscito online e nei punti vendita modicani il suo disco da cantautore, Blocknotes - appunti di viaggio, che contiene il singolo Nuvole, in gara a Sanremo rock. «Il disco è stato realizzato quasi interamente da me. Ho suonato di tutto, dalla batteria alla chitarra al basso e l'ho registrato. Poi ho chiesto ad amici musicisti di suonare parti di sassofono, tastiera e assoli vari. Dentro c’è tutto il mio background, dal cantautorato a parti in inglese».

La partecipazione a Sanremo rock è avvenuta tramite la selezione online. Se il cantautore supererà le ulteriori fasi, potrà accedere alla finalissima del 7 giugno a Sanremo. Tra le possibilità che il contest offre, oltre alla vittoria in sé, un contratto discografico e la partecipazione a importanti manifestazioni rock. «Si tratta di un’opportunità concreta - spiega - D'altronde, rispetto al parallelo Festival di Sanremo Big e Giovani, questo contest nasce per quegli artisti che non hanno già una etichetta discografica importante alle spalle».