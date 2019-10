Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato e un suo amico di 18 denunciato, questa notte, a Messina. I due, che si trovavano in zona piazza Cavallotti, sono accusati di danneggiamento aggravato in concorso. Avrebbero dato fuoco a un cestino dei rifiuti e distrutto una fotocellula del cancello della ex Banca d'Italia, quattro semafori e un lampione.