Epifanio Agate e la moglie Rachele Francaviglia non si sarebbero fermati di fronte al decreto del tribunale di Trapani che disponeva il sequestro di tutti i beni, tra cui anche l'impresa individuale Glocal Sea Fresh e società My Land srl in liquidazione. Il primo è finito in carcere (con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare Cosa nostra), mentre la donna ai domiciliari insieme all'amministratore giudiziario palermitano Maurizio Lipani, accusato di peculato e autoriciclaggio per essersi appropriato delle somme di denaro (circa 350mila euro) provenienti dalle due aziende ittiche sottratte al boss trapanese Mariano Agate.