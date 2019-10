«Ieri su Instagram mi ha chiesto se solo gli alunni di Taormina fossero i fessi a dovere andare a scuola? Beh, gli ho detto di attendere che arrivasse mattino». L'allerta meteo arancione sulla costa ionica finora non ha portato particolari conseguenze. Una fortuna per i residenti dei centri del Catanese e del Messinese, ma per certi aspetti anche per quei ragazzi che sono stati esentati dalle lezioni per la scelta di molti sindaci di chiudere gli istituti scolastici. Decisioni che da qualche anno a questa parte tornano periodicamente a fare discutere, dividendo chi sostiene che la prudenza non sia mai troppa a chi invece ricorda come un tempo a scuola si andasse anche con gli ombrelli in mano.