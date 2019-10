Noto, ambulanza medicalizzata ed elipista per soccorsi

Novità significative sul fronte dell’area dell’emergenza per il territorio della provincia aretusea ed in particolare per il comprensorio Avola-Noto. Si concluderanno il prossimo 4 novembre, infatti, le procedure di reclutamento indette dall’Asp di Siracusa per i medici che saranno poi impiegati nei pronto soccorso di pertinenza dell’Azienda. Alle prove scritte dello scorso 2 ottobre si sono presentati 19 professionisti abilitati, mentre il prossimo 16 ottobre è in programma la prova pratica. Gli esami si concluderanno lunedì 4 novembre con la prova orale.