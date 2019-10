In una città che per decenni ha vissuto all'ombra delle ciminiere e che, per ogni questione da risolvere ha sempre chiesto l’intervento di Mamma Eni, capita anche che per dare una svolta alla gestione del servizio di raccolta rifiuti l’amministrazione bussi ancora una volta alla porta del Cane a sei Zampe. La novità è che stavolta Eni sembrerebbe decisa a non aprire.