Sono state portate a Roma per essere valutate da vicino le 26 opere d'arte sequestrate dai carabinieri del comando Tutela patrimonio culturale mentre erano esposte nel Convitto delle Arti Noto Museum a Noto, per la mostra L'impossibile è Noto. Cento capolavori dei maestri del Novecento. «Le opere - si legge in una nota di Sicilia Musei - sono state sequestrate senza gli approfondimenti necessari basandosi su un teorema di reati commessi totalmente inesistenti».