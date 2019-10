Si indaga per altri sei mesi sulla morte della guardia giurata siracusana Massimo Calogero Giuliana. Il 47enne è stato colpito da un proiettile esploso dalla sua arma di ordinanza, mentre era in servizio la sera del 3 marzo 2017. L'uomo, in seguito alle gravi ferite riportate, muore due giorni dopo all'ospedale Umberto I di Siracusa. Il collega che si trovava in macchina con lui è indagato per omicidio volontario.