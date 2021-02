I giudici del tribunale di Sciacca hanno condannato due uomini con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 13enne che sarebbe stata venduta dalla madre per cifre comprese fra i 30 e i 200 euro . Otto anni e sei mesi è la pena per il 63enne di Gibellina Pietro Civello , cinque anni e sei mesi per il 43enne di Menfi Vito Sanzone .

I giudici del tribunale di Sciacca hanno condannato due uomini con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 13enne che sarebbe stata venduta dalla madre per cifre comprese fra i 30 e i 200 euro. Otto anni e sei mesi è la pena per il 63enne di Gibellina Pietro Civello, cinque anni e sei mesi per il 43enne di Menfi Vito Sanzone.

In un altro stralcio del processo, la gup del tribunale di Palermo Ermelinda Marfia ha condannato la madre della ragazzina a otto anni di reclusione con l'accusa di induzione alla prostituzione. Condannati, inoltre, anche due clienti riconosciuti colpevoli di atti sessuali con la minorenne: sei sono gli anni inflitti a Vito Campo (di 69 anni), mentre per il 25enne Calogero Friscia la pena è stata di quattro anni.

Una vicenda agghiacciante che è venuta fuori in modo del tutto casuale. Nel dicembre del 2017, in piena notte, i carabinieri fermano un'auto lungo una strada statale nei pressi di Sambuca. Alla guida c'è Civello, insieme a lui anche la 13enne. Insospettiti dall'atteggiamento nervoso del 63enne e dalla presenza dell'adolescente, con la quale non aveva nessun legame di parentela, i militari decidono di approfondire la situazione, accompagnando i due nella stazione di Menfi, il Comune di residenza della minore.

È a quel punto che Civello ammette di avere accompagnato la ragazzina in un ovile, nella zona di Gibellina, dove altri due uomini avrebbero consumato dei rapporti sessuali a pagamento con lei. Il tutto con il benestare della madre della 13enne: in quella circostanza Civello era stato arrestato e la madre della tredicenne denunciata. L'indagine si è poi estesa e ha permesso di accertare il coinvolgimento di altre persone.