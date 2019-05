Tragedia a casa di due anziane sorelle, ieri pomeriggio, a Gioiosa Marea. I vicini di casa, non avendo più notizie, sono andati a bussare alla loro porta e, non ricevendo risposta, hanno chiamato i carabinieri. Una volta sul posto i militari insieme ai vigili del fuoco hanno forzato la porta dell’abitazione e sono entrati. Purtroppo, una delle due sorelle era morta, mentre l’altra, in evidente stato confusionale, è stata trasportata in ospedale.

I soccorritori del 118 allertati dai carabinieri hanno subito capito che l’anziana donna aveva il femore fratturato. Come ricostruito dal racconto della donna, la sorella le aveva chiesto aiuto perché si sentiva male. Nel tentativo di soccorrerla è però caduta fratturandosi il femore. Una volta per terra non è riuscita a chiamare aiuto, nonostante per ore abbia gridato nella speranza che qualcuno la sentisse. La donna adesso si trova ricoverata in ospedale. Solo una settimana fa, sempre a Gioiosa Marea, un altro anziano era stato trovato morto in casa.